Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kitarovic'in Katar Ziyareti

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitarovic, Katar Emiri Şeyh Temim Hamad Al Sani, ile başkent Doha'da bir araya geldi.



Katar resmi haber ajansı QNA'nın haberine göre, görüşmede, özellikle siyaset, ekonomi, yatırım ve çevre alanlarındaki ikili ilişkiler ve iş birliğinin artırılmasına ilişkin konuların yanı sıra uluslararası ve bölgesel meseleler ile Hırvatistan ile Katar'ın bu meseleler karşısında tutumları ele alındı.



Cumhurbaşkanı Kitarovic, ülkesinin Katar ile ilişkisinin güçlendirilmesine ilişkin temennilerini dile getirerek, Katar Emiri Şeyh Temim'i ülkesine davet etti.



Kitarovic ayrıca Katar Emiri'ni Irak'ta 2015'te kaçırılan Katar vatandaşlarının geçen cuma ülkelerine dönmesinden dolayı tebrik etti.



Katar Emiri Şeyh Temim ise Hırvatistan Cumhurbaşkanı'nın davetine olumlu yanıt verirken söz konusu ziyarete ilişkin bilgi vermedi.



Kitarovic'in Kral Tomislav Büyük Nişanı, atkı ile büyük yıldız verdiği görüşmenin ardından çevre ve doğanın korunması alanında bir anlaşma ile Katar ve Hırvatistan ticaret odaları arasında mutabakat zaptı imzalandı.



Resmi temaslarda bulunmak üzere dün akşam saatlerinde Doha'ya gelen Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kitarovic'in ziyaretinin süresine ilişkin açıklama yapılmadı.