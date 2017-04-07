Hırvat Gazetesine Konuştuktan Bir Gün Sonra Vuruldu

Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad, Hırvat Vecernji List Gazetesine verdiği röportajda,"Suriye'ye karadan ya da havadan bir askeri müdahaleyi işgal ve saldırı sayarız" sözlerinin üzerinden 24 saat geçmeden ABD füzeleri Humus'taki Şaryat hava üssünü hedef aldı. Trump ve ABD'nin yeni yönetiminin Suriye'ye askeri müdahalesine ilişkin bir soruya cevabında Esad, "Suriye'de meşru hükumetin onay, izin ya da talebi olmaksızın Suriye'ye havadan ya da karadan yapılacak ferdi veya toplu herhangi bir müdahaleyi kesinlikle işgal ve saldırı sayacağız" demişti.



ABD politikasının dünyanın her yerinde kaos ve savaş çıkarma üzerine dayalı olduğunu iddia eden Esad, koalisyon güçlerini savaşı sürdürmekle suçlamıştı.



(İHA)