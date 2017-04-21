Hırsızlıktan 11 Yıl Hapis Cezası Alan Firari Hükümlü Yakalandı

Adana'da hırsızlık suçundan 11 yıl hapis cezası alan firari hükümlü yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı İnfaz Büro Amirliği dedektifleri, hırsızlık suçundan açık cezaevinde yatarken firar eden Yunus B.'nin Sıraçam Mahallesi'nde bir evde olduğunu tespit etti. Polis bu tespit üzerine eve baskın düzenledi. Evin etrafını saran polis, Yunus B.'yi kaçmak isterken yakaladı. Emniyete getirilerek işlemleri yapılan Yunus B.'nin, yine hırsızlık suçundan 11 yıl hapis cezasının da kesinleştiği belirlendi. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Yunus B., daha sonra cezaevine götürüldü. - ADANA