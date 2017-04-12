Hırsızlık Zanlısı Tutuklandı

Elazığ'da meydana gelen 4 hırsızlık olayının zanlısı olarak gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Hırsızlık Zanlısı Tutuklandı

Elazığ'da meydana gelen 4 hırsızlık olayının zanlısı olarak gözaltına alınan kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sarayatik, Mustafapaşa ve Sanayi mahallelerindeki 4 iş yerinde meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili başlatılan çalışma sonucunda, şüpheli olarak belirlenen 1 kişi Asayiş Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerini ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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