Hırsızlık Zanlısı Suçüstü Yakalandı

Kırşehir'de, inşaatlardan hırsızlık yapan zanlı yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Kervansaray ve Medrese Mahalleleri'nde inşaat malzemesi hırsızlığı olaylarının failini yakalamak için çalışma başlattı.



Olayların meydana geldiği iş yerlerinin etrafındaki apartmanların güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, hırsızlık zanlısına ait aracın plakasını ve zanlının kimliğini tespit etti.



Plaka Tanıma Sistemi'nden takibe alınan aracın iki gün önce Kırşehir'e girdiğini belirleyen ekipler, Kervansaray Mahallesi'nde gece saatlerinde şüpheliyi hırsızlık yaparken suçüstü yakaladı.



Zanlıya ait 06 MNZ 71 plakalı minibüste inşaat dış cephe kalıp demirleri bulundu. Gözaltına alınan M.Y'nin sorgusunda Ankara'nın Etimesgut ilçesinde yaşadığı, hırsızlık amacıyla hafta sonları Kırşehir'e geldiği, çaldığı demir malzemelerini de başka illerde sattığını söyledi.



M.Y'nin GBT sorgusunda hırsızlık ve kamu malına zarar verme dahil 25 ayrı suçtan kaydı bulunduğu öğrenildi.