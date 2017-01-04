Hırsızlık Zanlısı Operasyonla Yakalandı

Eskişehir'de evlerden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.



Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Güllük Mahallesi Efeler Sokak'taki bir evden hırsızlık yapıldığı yönünde bilgi aldı.



İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, şüpheli bir kişinin sokakta kaçtığını fark etti. 500'e aşkın ev ve iş yerinden hırsızlık suçundan kaydı bulunan ve aranan Erhan E.(30) düzenlenen operasyonla yakalandı.



Gözaltına alınan zanlının emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.