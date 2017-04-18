Hırsızlık Zanlısı 12 Kişiye Tutuklama

Kırşehir'de 2017 yılının ilk dört aylık döneminde hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen 12 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğinden edinilen bilgiye göre 6 evden hırsızlık, 5 iş yeri hırsızlığı, 16 açıktan hırsızlık 5 otomobil motoru hırsızlığı, 1 mabet hırsızlığı, 2 dolandırıcılık suçlarına karıştıkları ileri sürülen 24 kişiden 12'si çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.



30'dan fazla suça karıştıkları tespit edilen şüpheli H.K.,Ü.Ş.,H.D.,N.D.,S.Ç.,E.E.,İ.E.,R.U.,E.T.,M.Ö.,V.Y.,Ü.A., Polis tarafından yapılan incelemelerinin ardından sevk edildikleri adli merciler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KIRŞEHİR