Hırsızlık Zanlıları Kameralara Takıldı

Düzce'nin Beyciler mahallesinde geçtiğimiz aylarda TOKİ konutlarında bir daireye giren hırsızlar bina girişindeki kameraları fark etmeyince yakayı ele verdiler.



Geçtiğimi aylarda Beyciler TOKİ evlerinde bir daireye giren B.T. ile F.C.Ç. isimli iki şahıs daireden plazma televizyon ve buna ait uydu alıcısını alarak olay yerinden otomobille uzaklaştı. Evinin soyulduğunu anlayan ev sahibi hemen emniyet ekiplerine haber verdi. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık bürosu ekipleri hırsızlığın meydana geldiği dairede delil çalışması yaparken apartmanın güvenlik kameraları incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde apartman önüne yaklaşan otomobilden inen B.T. ile F.C.Ç. isimli iki kişinin apartman dairesine girdiği görülürken bir müddet sonra ise aynı şahıslar plazma televizyon ve uydu alıcısı ile apartman çıktıkları görülüyor. Yapılan soruşturmalar neticesinde emniyet ekipleri B.T. ile F.C.Ç. isimli şahısları gözaltına alırken yapılan sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. - DÜZCE