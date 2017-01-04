Hırsızlık Zanlıları Düşürdükleri Kimlik Sayesinde Yakalandı

Samsun'un Bafra ilçesinde, evden hırsızlık yaptıkları iddia edilen ve düşürdükleri kimlikten yola çıkılarak yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, Doğankaya Mahallesi'nde bir evden televizyon ile bazı eşyaların çalınması üzerine soruşturma başlatan jandarma ekipleri, evde O.A'nın (18) nüfus cüzdanını buldu.



O.A'nın yakalanmasının ardından olayla ilgili E.A. (17) ve M.C. (19) de gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.