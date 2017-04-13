Hırsızlık Zanlıları Çorum'da Yakalandı

Çarşamba ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 kişi Çorum'un Osmancık ilçesinde gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, Çarşamba'da bir iş yerine giren hırsızlar, çelik kasa ve çekmecede bulunan 600 lirayı alarak kaçtı. Salıpazarı ilçesine gelerek çelik kasayı açan zanlılar kasa içindeki 54 bin lira, 7 bilezik ve 23 bin liralık bir çeki alarak kasayı ateşe verdi.



Güvenlik güçlerinin belirlediği araç, yapılan takip sonucu Çorum'un Osmancık ilçesinde polis tarafından durduruldu.



Araçtaki Menderes K, İmdat Ş. ve Okan E. gözaltına alınarak emniyete götürüldü.