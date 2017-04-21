Hırsızlık yaptı, 11 yıl hapis cezası aldı

Adana'da hırsızlık suçundan 11 yıl hapis cezası alan firari hükümlü yakalandı



ADANA - Adana'da hırsızlık suçundan 11 yıl hapis cezası alan firari hükümlü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürülüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı İnfaz Büro Amirliği dedektifleri hırsızlık suçundan açık cezaevinde yatarken firar eden Yunus B.'nin Sıraçam Mahallesi'nde bir evde olduğunu tespit etti. Polis bu tespit üzerine eve baskın düzenledi. Evin etrafını saran polis Yunus B.'yi kaçmak isterken yakaladı. Polis Yunus B.'yi emniyete getirerek işlemlerini yaptı. Yunus B.'nin yine hırsızlık suçundan 11 yıl hapis cezasının da kesinleştiğini belirledi. Yunus B. işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Yunus B. daha sonrada cezaevine götürüldü.