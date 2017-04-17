Hırsızlık Yapan 1 Kişi Tutuklandı

Ürgüp İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri iş yerinden hırsızlık yapan bir kişiyi yakaladı.



Ürgüp'te "İşyerinden Hırsızlık" olayı şüphelisi Ş.Y. (31) büfeden çalmış olduğu yaklaşık 550 paket 17 bin lira değerinde çeşitli markalardaki sigaraları Nevşehir il merkezinde bulunan büfeye satmaya çalıştığı esnada Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ş.Y. çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR