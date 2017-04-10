Hırsızlık ve Uyuşturucu Operasyonları

Kuşadası ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, Camikebir ile Türkmen mahallelerinde ev ve işyerinden hırsızlık yapanları takibe alan Kuşadası Asayiş Amirliği ekipleri belirlenen adreslere operasyon düzenledi.



Operasyonda, M.F.U (29), E.A (24) ve S.A (15) gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.A, ifadesinin ardından serbest bırakıldı, diğerleri mahkemece tutuklandı.



Germencik



Germencik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığıı gerekçesiyle bir adrese operasyon düzenledi. Aramada dijital verilere el konulurken S.A.A ve F.A gözaltına alındı.



Şüphelilerden S.A.A, ifadesinin ardından serbest bırakılırken F.A mahkemece tutuklandı.