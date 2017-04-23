Hırsızlık Şüphelisiyle 50 Kilo Kedi Maması Alarak Kurtuldu

BODRUM'da hırsızlık şüphelisi Celhun K. ile şikayetçi kedi maması alınması karşılığında uzlaştı.



Bodrum'un Gümüşlük Mahallesi'nde geçen hafta emekli öğretmen 58 yaşındaki Güniz Neriman Alpa'nın evine hırsızlık amacıyla girdiği ileri sürülen Ceyhun K., jandarma tarafından yakalandı. Alpa'nın şikayeti üzerine gözaltına alınan şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Taraflar uzlaştırma bürosunda anlaştı. Şüpheli Ceyhun K.'nın, sitedeki kedilere 50 kilo mama alması karşılığında Güniz Neriman Alpa şikayetinden vazgeçti.



Alınan 50 kiloluk kedi maması kedilere verilmek üzere site yöneticisine teslim edildi. - Muğla