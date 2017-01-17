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Hırsızlık Şüphelisi Tutuklandı

Hırsızlık Şüphelisi Tutuklandı

Niğde'de hırsızlık ve yağma suçundan gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Hırsızlık Şüphelisi Tutuklandı

Niğde'de hırsızlık ve yağma suçundan gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Seyyar satıcısından aldığı tespihin ücretini ödemeden kaçan O.K. (17), Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Motosiklet hırsızlığından da aranan şüphelinin evinde, çalıntı motosiklet de bulundu.

Emniyette işlemleri tamamlanan zanlı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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