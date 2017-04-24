Hırsızlık Şüphelisi Olmaktan 50 Kilogram Kedi Maması Alarak Kurtuldu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir ev sahibi, evine izinsiz girip eşyalarını kullanan kişi ile sitedeki kedilere 50 kilogram mama alması şartıyla uzlaştı.



Gümüşlük Mahallesi'nde G.N.A'ya ait eve giren C.D, evdeki eşyaları kullandığı sırada güvenlik güçlerince yakalandı. Ev sahibinin şikayeti üzerine şüpheli C.D. hakkında "konut dokunulmazlığının ihlali" ve "mala zarar vermek"ten dava açıldı.



Mahkemeye sevk edilen C.D. ile ev sahibi G.N.A'nın uzlaşması için Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu, taraflara davette bulundu.



Uzlaştırma Bürosu görevlileri, mağdur ev sahibiyle görüşerek C.D. ile uzlaşmayı isteyip istemediğini sordu. G.N.A'nın, evine giren C.D. ile sitedeki kedilere verilmek üzere 50 kilogram mama alması koşuluyla uzlaşacağını söylemesi üzerine çalışma başlatıldı.



Uzlaştırmacı, başka bir suçtan cezaevinde bulunan şüpheliyle bağlantı kurarak konuyu aktardı. Şüphelinin de kabul etmesi üzerine ailesiyle irtibata geçildi. Şüphelinin ailesi tarafından alınan 50 kilogramlık kedi maması, uzlaştırmacı tarafından olayın yaşandığı siteye getirildi.



Mamanın bir kısmı sitedeki kedilere verildi, kalanı da site yöneticilerine teslim edildi. Tarafların uzlaşmasının ardından dosya kapatıldı.