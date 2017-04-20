Hırsızlık Şüphelisi Güvenlik Kamerası Sayesinde Yakalandı

Adana'da damdan dama atlayarak girdiği evde, konut sahibinin askıdaki pantolonundan parasını çaldığı iddia edilen zanlı, çevredeki güvenlik kamerası görüntüleri sayesinde yakalandı.



Alınan bilgiye göre, İsmail Akdoğan, polise başvurarak merkez Seyhan ilçesi Mirzaçelebi Mahallesi'ndeki evine uyuduğu sırada hırsız girdiğini ve askıdaki pantolonunun cebinden 150 lirasının çalındığını bildirdi.



Akdoğan'ın şikayeti üzerine Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.



Bölgedeki ev ve iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, kollarında dövme bulunan bir kişinin müstakil evin damından Akdoğan'ın evine geçerek olayı gerçekleştirdiğini belirledi.



Ekipler, kimliğini tespit ettiği şüpheli Nasrettin Y'yi yaptıkları çalışmayla Saydam Caddesi'nde yakaladı.



Emniyet Müdürlüğüne götürülen Nasrettin Y, hakkındaki suçlamayı kabul etti.



İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi mahkemece tutuklandı.