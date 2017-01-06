Bursa'nın Mudanya ilçesinde bir iş yerinden hırsızlık yapan 2 şüpheli, olay yerine attıkları sigara izmaritlerindeki DNA örneklerinden yakalandı.
Çağrışan Mahallesi'ndeki A.Ö'ye ait iş yerine giren şüpheliler, bu dükkandan 3 adet bilgisayar ve tekstil makinelerine ait çok sayıda yedek parça çaldı.
İş yeri sahibinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, inceleme sırasında 2 adet sigara izmariti buldu.
İzmaritler üzerinden alınan DNA örneklerinin S.Ü. ve R.Ç'ye ait olduğu tespit edildi.
Bunun üzerine gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.
Hırsızlık Şüphelilerini Sigara İzmariti Ele Verdi
Bursa'nın Mudanya ilçesinde bir iş yerinden hırsızlık yapan 2 şüpheli, olay yerine attıkları sigara izmaritlerindeki DNA örneklerinden yakalandı.
Bursa'nın Mudanya ilçesinde bir iş yerinden hırsızlık yapan 2 şüpheli, olay yerine attıkları sigara izmaritlerindeki DNA örneklerinden yakalandı.
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