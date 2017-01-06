Hırsızlık Şüphelilerini Sigara İzmariti Ele Verdi

Bursa'nın Mudanya ilçesinde bir iş yerinden hırsızlık yapan 2 şüpheli, olay yerine attıkları sigara izmaritlerindeki DNA örneklerinden yakalandı.



Çağrışan Mahallesi'ndeki A.Ö'ye ait iş yerine giren şüpheliler, bu dükkandan 3 adet bilgisayar ve tekstil makinelerine ait çok sayıda yedek parça çaldı.



İş yeri sahibinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, inceleme sırasında 2 adet sigara izmariti buldu.



İzmaritler üzerinden alınan DNA örneklerinin S.Ü. ve R.Ç'ye ait olduğu tespit edildi.



Bunun üzerine gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.