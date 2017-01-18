Hırsızlık Şüphelilerini Polisin Dikkati Yakalattı

Ankara'nın Polatlı ilçesinde ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli, polislerin dikkati sayesinde Eskişehir'de yakalandı.



Alınan bilgiye göre, Eskişehir-Ankara Karayolu Organize Sanayi Bölgesi girişinde uygulama yapan Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.



Otomobilde arama yapan ekipler, Ankara'nın Polatlı ilçesinden ev ve iş yerlerinden çalındıkları belirlenen 2 televizyon ve 1 dizüstü bilgisayar ele geçirdi.



Araçta bulunan zanlılar A.T. ile H.Ş. gözaltına alındı.