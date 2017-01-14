Hırsızlık Şüphelilerine Gözaltı

Pendik'te bir iş yerinden cep telefonu aksesuarı çaldıkları öne sürülen 3 kişi gözaltına alındı.



İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaynarca Mahallesi'ndeki bir iş yerinden yaklaşık 25 bin lira değerinde cep telefonu aksesuarının çalınması üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.



Ekipler, telefon aksesuarlarının B.S, F.K. ve M.K. tarafından çalındığını belirledi. Şüphelilerin çalıntı malları satmaya çalıştıklarını tespit eden ekipler, onlarla alıcı gibi irtibata geçti. Ekipler, buluşmaya gelen şüphelileri yakaladı.



Daha önce 18 farklı hırsızlık suçundan arandıkları belirtilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.