Hırsızlık Şüphelileri Tutuklandı

Samsun'un Bafra ilçesinde bir evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.



Doğankaya Mahallesi'nde bir evden televizyon çaldıkları iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra Bafra Adliyesine sevk edilen O.A.(18), E.A.(19) ve M.C.(18), mahkeme tarafından tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN