TÜMÜ
Haberler Search
Hırsızlık Şüphelileri Evde Düşürdükleri Kimlikten Yakalandı (2)

Hırsızlık Şüphelileri Evde Düşürdükleri Kimlikten Yakalandı (2)

TUTUKLANDILARSamsun'un Bafra İlçesi Doğankaya Mahallesi'nde girdikleri evden televizyon çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan O.A., E.A. ve M.C., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Hırsızlık Şüphelileri Evde Düşürdükleri Kimlikten Yakalandı (2)

TUTUKLANDILAR

Samsun'un Bafra İlçesi Doğankaya Mahallesi'nde girdikleri evden televizyon çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan O.A., E.A. ve M.C., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads