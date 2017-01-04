TUTUKLANDILAR
Samsun'un Bafra İlçesi Doğankaya Mahallesi'nde girdikleri evden televizyon çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan O.A., E.A. ve M.C., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.
Hırsızlık Şüphelileri Evde Düşürdükleri Kimlikten Yakalandı (2)
TUTUKLANDILARSamsun'un Bafra İlçesi Doğankaya Mahallesi'nde girdikleri evden televizyon çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan O.A., E.A. ve M.C., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
TUTUKLANDILAR
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