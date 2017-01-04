Hırsızlık Olayını Nüfus Cüzdanı Aydınlattı

Samsun'un Bafra ilçesinde bir evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.



Olay, ilçe merkezine 9 kilometre mesafede bulunan Doğankaya Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Almanya'da oturan İsmail Yılmaz isimli şahsın kapalı olan evinin yakınları tarafından kapısının açık olduğu görülmesi üzere durum jandarmaya bildirildi. Jandarma ekipleri tarafından evde yapılan incelemede evde bulunan 1 adet plazma televizyonun çalındığı tespit edildi.



Jandarma evde O.A.(18) adına düzenlenmiş nüfus cüzdanı buldu. Nüfus cüzdanından yola çıkan ekipler, şüpheliler O.A., E.A.(19) ve M.C.'yi (19) gözaltına aldı.



Gözaltına alınan şahıslar jandarmadaki işlemlerinin ardından Bafra Adliyesine sevk edildi. Evden çalınan plazma televizyonun bulunması için jandarma çalışma başlattı. - SAMSUN