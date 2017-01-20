Komşusu Tarafından Hırsızlıkla Suçlanınca İntihar Etti

Antalya'nın Manavgat ilçesinde fayans ustası olarak çalışan Mevlüt Arkalı, başına dayadığı av tüfeğiyle intihar etti. 42 yaşındaki Mevlüt Arkalı'nın, sabah saatlerinde bir komşusu tarafından hırsızlıkla itham edildiği, bankaya gidip 600 TL çekerek komşusuna verdikten sonra ortadan kaybolduğu iddia edildi.

KOMŞUSUNA AİT OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜĞÜ ÇANTAYI İÇERİYE BIRAKTI

Sabah saatlerinde işe gitmek üzere Yayla Mahallesindeki evinden çıkan Mevlüt Arkalı, kapının dışında gördüğü ve bir komşusuna ait olduğunu tahmin ettiği çantayı kapıdan içeriye bıraktı. Bir süre sonra komşusu, Mevlüt Arkalı'yı arayarak çantasından 600 TL para eksik olduğunu belirtip parayı çalmakla itham etti. Komşusunun suçlaması karşısında şaşkına dönen Mevlüt Arkalı, parayı almadığını söylese de komşusunu ikna edemedi.



HESABINDAN ÇEKTİĞİ PARAYI KOMŞUSUNA VERDİ

Bankaya giderek kendi hesabından çektiği 600 TL'yi komşusuna veren Arkalı, aracına binerek ortadan kayboldu. Akşam saatlerinde yanında çalıştığı Mustafa İçli'yi arayan Arkalı, kum mevkiinde olduğunu belirterek kendisinden hakkını helal etmesini istedi. Arkadaşının durumundan şüphelenen ve aramaya çıkan İçli, Arkalı'nın cansız bedenini kum mevkiinde eski arıtma yakınlarındaki boş alanda otomobilinin yanında buldu.



BAŞINA TÜFEKLE ATEŞ ETTİ

İçli'nin haber vermesinin ardından olay yerine gelen jandarma ekipleri, Arkalı'nın başına tüfekle ateş ederek intihar ettiğini belirledi. Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan Arkalı'nın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.



''GURUR MESELESİ YAPARAK İNTİHAR ETTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM''

Evli ve 3 çocuk babası olduğu belirtilen Mevlüt Arkalı'nın 15 yıldır Manavgat'ta yaşadığı ve fayans ustalığı yaparak geçimini sağladığı belirtildi. Arkalı'nın ölüm haberini alan eşi ve yakınları olay yerine gelirken, Arkalı'nın arkadaşı olan aynı zamanda yanında çalıştığı Mustafa İçli, Mevlüt Arkalı'nın dürüst, çalışkan çevresi tarafından sevilen bir kişi olduğunu belirterek, "Böyle bir şey yapabileceği aklımızın ucundan bile geçmezdi. Komşusunun parayı kendisinin aldığı yönündeki ısrarını gurur meselesi yaparak intihar ettiğini düşünüyorum.'' dedi.



''PARAYI ALMADIĞI HALDE KOMŞUSUNU SUSTURMAK İÇİN PARA ÇEKTİ''

İntihar eden Arkalı'nın kimseyle bir sorun yaşamadığını belirten Mustafa İçli, ''Bugün sabahtan akşama kadar komşusundan gelen telefon ve suçlama nedeniyle morali son derece bozuktu. Parayı almadığı halde komşusunu susturmak için bankadan para çekip komşusuna götürdü. Sonra ne olduğunu bilemiyoruz. Beni aradı kum mevkiinde olduğunu söyledi. Konuşmasında vedalaşıyor gibiydi. Şüpheye düştüm ve vakit kaybetmeden aramaya koyuldu. Yoldan geçerken aracını gördüm. Geldiğimde aracın yanında cansız yatıyordu. Yanında da tüfeği vardı. Hemen güvenlik güçlerine durumu bildirdim" dedi.