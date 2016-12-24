Hırsızlık Iddiasıyla Yakalanan 5 Kişiden 1'i Tutuklandı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 5 kişiden 1'i tutuklandı.



Gazi Mustafa Kemal Paşa, Gazi Osman Paşa ve İstasyon mahallerindeki bazı evlerde yaşanan hırsızlık olayına ilişkin, Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri soruşturma başlattı.



Güvenlik kamerası görüntülerinden de yaralanan ekipler, belirlenen adreslere operasyon düzenledi.



Operasyonda gözaltına alınan M.B. (15), B.Ç. (15), C.T. (15), T.Ö. (14) ve O.D. (18), emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çerkezköy Adliyesine sevk edildi.



Savcılıktaki ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen zanlılardan O.D. tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.