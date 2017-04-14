Hırsızlık Girişimi

Çerkezköy'de bir elektronik mağazasının camını kırarak içeri giren 3 hırsızın soygun girişimi, mağazanın alarmının çalmasıyla gerçekleşmedi.



Mağazanın güvenlik kamera kayıtlarına yansıyan görüntüye göre, Atatürk Caddesindeki elektronik mağazasının camını balyozla kıran 3 kişi, kırdıkları camdan mağazaya girdi. Önlerine gelen kolileri almaya başlayan hırsızlık zanlıları güvenlik alarmının çalmaya başlamasıyla mağazadan kaçtı.



İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kayıtları inceledi, parmak izi çalışması yaptı.



Firari zanlıların yakalanması için çalışma sürüyor.