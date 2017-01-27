Hırsızlık Çetesinin Üyeleri Tutuklandı

İstanbul'da hırsızlık çetesine yönelik operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 18 şüpheliden 14'ü tutuklandı.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 6 üyesi daha önce yakalanan 24 kişilik hırsızlık çetesine operasyon düzenlemişti. Operasyon kapsamında sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen 6'sı çocuk 18 şüphelinin sorgu işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden 14'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken 4 şüpheli ise serbest bırakıldı. - İSTANBUL