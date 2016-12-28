Hırsızlık Çetesine Darbe

Hatay genelinde birçok ilçe ve mahallede hırsızlık yaptıkları tespit edilen şahıslar, polisin takibi sonucu kıskıvrak yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, Yayladağı ilçesinde geçtiğimiz günlerde aynı gecede 4 ayrı iş yerine giren ve ilçe içerisinde park halinde bulunan birçok motosikleti çalan 3 kişi, Yayladağı Emniyet Amirliği'ne bağlı ekipler tarafından yakalandı. İki şahıs, Antakya ilçesinde yakalanırken, M.A. ise Yayladağı'nda gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen şahıslar tutuklandı. - HATAY