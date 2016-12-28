Hatay genelinde birçok ilçe ve mahallede hırsızlık yaptıkları tespit edilen şahıslar, polisin takibi sonucu kıskıvrak yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Yayladağı ilçesinde geçtiğimiz günlerde aynı gecede 4 ayrı iş yerine giren ve ilçe içerisinde park halinde bulunan birçok motosikleti çalan 3 kişi, Yayladağı Emniyet Amirliği'ne bağlı ekipler tarafından yakalandı. İki şahıs, Antakya ilçesinde yakalanırken, M.A. ise Yayladağı'nda gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen şahıslar tutuklandı. - HATAY
Hırsızlık Çetesine Darbe
Hatay genelinde birçok ilçe ve mahallede hırsızlık yaptıkları tespit edilen şahıslar, polisin takibi sonucu kıskıvrak yakalandı.
Hatay genelinde birçok ilçe ve mahallede hırsızlık yaptıkları tespit edilen şahıslar, polisin takibi sonucu kıskıvrak yakalandı.
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