Hırsızlık Anı Kameraya Yansıdı

Pamukkale ilçesinde, iş yerinden hırsızlık anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.



Alınan bilgiye göre olay, cep telefonu bayiliği yapan Ertan Ünal, 15 Mayıs Mahallesi'ndeki iş yerine geldiğinde kasadaki telefonların olmadığını ve arka kapının kırık olduğunu fark etti.



Durumu emniyet ekiplerine bildiren Ünal, 4'ü müşterilere ait 22 cep telefonunun kayıp olduğunu belirledi.



İş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.



Hırsızlar yan tarafta bulunan emlak dükkanının kapısını kırarak iş hanına girdikleri tespit edilirken, iki hırsızın Ünal'a ait iş yerinin arka kapısını kırarak içeri girme ve telefonları alma anının güvenlik kamerasınca kaydedildiği görüldü.