Aydın'ın Germencik ilçesinde, otomobilden teyp hırsızlığına karıştıktan sonra gözaltına alınan iki kişiden biri tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, Aydın - İzmir karayolu üzerinde park halindeki otomobilin teybinin çalınması üzerine araç sahibi polis ekiplerine haber verdi.



Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen Germencik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayı gerçekleştiren iki kişiyi tespit etti.



Ekiplerin yaptığı operasyonla gözaltına alınan U.A. (17) ile C.E. (13) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



C.E. savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakılırken U.A. mahkemece tutuklandı



Hırsızlık anı güvenlik kamerasında



Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, park halindeki bir otomobilin yanına giden 2 kişiden biri arabayı açarken diğerinin çevreyi kontrol ettiği, daha sonra 2 kişinin aracın teyp ve hoparlörünü alıp olay yerinden kaçtığı görüldü.