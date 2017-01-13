Hırsızlık Anı Güvenlik Kamerasında

Bartın'da bir restorandaki hırsızlık anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.



Kırtepe Mahallesi İpçiler Sokak'ta bulunan bir restorana giren hırsız, kasadan bin 500 lira çalarak olay yerinden uzaklaştı.



İş yerine hırsızın girdiğini anlayan dükkan sahipleri durumu polise bildirdi. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis çalışma başlattı.



Kamera kayıtlarında, hırsızın iş yerine girerek kasadaki paraları aldıktan sonra olay yerinden uzaklaşması görülüyor.