Hırsızlık Anı Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Kırklareli'nde bir beyaz eşya mağazasından elektrikli süpürge çalma anı güvenlik kamerasında kaydedildi.



Alınan bilgiye göre, Karacaibrahim Mahallesi Mustafa Kemal Bulvarı'nda bulunan bir beyaz eşya mağazasındaki ambalajı içerisindeki elektrikli süpürgeyi yerinde göremeyen işletme müdürü durumu polis ekiplerine bildirdi.



Polis ekipleri güvenlik kamerası kayıtlarından süpürgenin bir kişi tarafından çalındığını tespit etti.



Güvenlik kamera kayıtlarına göre, şüpheli T.T'nin önce keşif amacıyla mağaza önünde geçtiği ve yaklaşık 2 dakika sonra mağazanın dış kapısında teşhir amacıyla bulunan elektrik süpürgesini kutusuyla alarak kaçtığı görüldü.



Polis ekipleri şüpheli T.T'yi Yayla Mahallesi'nde yakalayarak gözaltına aldı.



T.T. emniyetteki ifadesinde çaldığı elektrikli süpürgeyi uyuşturucu madde karşılığında sattığını söyledi.