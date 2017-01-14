Hırsızları Kardaki Ayak İzleri Ele Verdi

Kırıkkale Emniyet Müdürülüğü ekipleri, kentte ev ve ahırlardan hırsızlık yapan şüphelileri, karda bıraktıkları ayak izlerini takip ederek yakaladı.



Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 11 Ocak'ta, Yuva Mahallesi'ndeki ev ve ahırlardan para, ziynet eşyası, matkap, ağaç kesme ve kaynak makinesi ile elektronik eşya çalınması üzerine çalışma başlattı.



Hırsızların karda bıraktığı ayak izlerini takip ederek Yuva Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenleyen ekipler, E.Ö, S.Ö, P.M, G.Z, İ.Z. ve H.Y'yi gözaltına aldı.



Evde yapılan aramada ise 4 adet tabanca ile tabancalara ait 32 adet mermi ve hırsızlık eşyası olduğu değerlendirilen malzemeler ele geçirildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan H.Y. tutuklanırken, diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Öte yandan, malzemelerini teslim almaya gelen E.I'nın da "kasten adam yaralama" suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası olduğunun tespit edilmesi üzerine hakkında işlem başlatıldığı öğrenildi.