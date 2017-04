Hırsızlardan Bunalan Muhtar, Mahalleyi Güvenlik Kamerasıyla Donattı

Burdur'da mahallede yaşanan hırsızlık olaylarından ve vatandaşın şikayetinden bunalan muhtar, hayırseverlerin yardımıyla 9 adet güvenlik kamerası aldı. Kameraları mahallenin önemli noktalarına yerleştiren muhtar, şimdi an be an mahallede ne olup bittiğini hem görüyor hem de kaydediyor.



Burdur merkez Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Muhtarı Adnan Altınkurt, mahallesinde belirlediği önemli noktalara kurduğu güvenlik kamerası sistemi ile asayişi sağlamaya çalışıyor. Burdur-Isparta Karayolu kenarındaki mahallede hırsızlık ve benzeri olayların yaşanmasını engellemek ve yaşanan olayları kaydetmek amacıyla dörtyol ve sokaklara 9 tane güvenlik kamerası yerleştiren Mahalle Muhtarı Adnan Altınkurt, güvenlik kamerası sisteminin Burdur Polisi'ne de kolaylık sağladığını söyledi



Mahalle sakinlerinin fikrini aldı



Müstakil evlerin çoğunlukta olduğu mahallede, motosiklet ve küçükbaş hayvan hırsızlıkların yaşandığını anlatan Muhtar Altınkurt, "Bizim mahallemiz, kenar mahalle olduğu için hırsızlık olayları çok yaşanıyor. Kiminin motoru, kiminin beslediği küçükbaş hayvanlar çalınıyor. Burada bazı yerlerde güvenlik kameraları var fakat küçük olduğu için yetersiz geliyor, düşük kaliteli görüntüler oluyor. Mahalle halkıyla konuştuk, vatandaşlarımız fikirlerini aldık, 'muhtarım gerçekten çok iyi olur' diye fikirlerini paylaştılar. Ben bu işe giriştim" dedi.



9 Kamera için 13 Bin 500 TL topladı



Mahalleye kurulan 9 kamera için hayırseverlerden 13 bin 500 TL yardım topladıklarını kaydeden Muhtar Altınkurt, "Bazı hayırsever işadamlarından, bizim mahalledeki işadamlarından da destek veren oldu. Hali vakti yerinde olanlardan başladık, bin TL, 500 TL gibi, 50 TL'den düşük para almadık. Hepsi toplam 13 bin 500 TL'ye mal oldu. Şimdi yaşanan olayların görüntülerini güvenlik güçleriyle de paylaşıyorum. Sistem hem caydırıcı oluyor hem de faili meçhul olaylarda iz sürülmesine yardımcı oluyor" diye konuştu.



"Çok memnunuz"



Mahalle Sakini Bülent Taşkesen, mahallenin güvenlik kamera sistemiyle izlenmesinden memnun olduklarını söyledi. Bülent Taşkesen, "Mehmet Akif Ersoy Mahallesinin bir ferdiyim. Bizim mahallemiz Burdur'un en güzel mahallelerinden biridir. Girişi ve çıkışı belli olan bir mahalle olduğu için kamera sistemi çok güzel oldu. bütün mahallelerde olsa daha iyi olur, sağolsun muhtarımız yaptı bunu, çok da güzel oldu. Memnunuz" dedi.



"Hırsızlar kapımı çalmıştı"



Kamera sistemi takılmadan önce hırsızların evinin kapısını çalarak evde olup olmadıklarını yokladığını anlatan Mahalle Sakini Tuğba Bozkurt, "Kameralardan çok memnunuz, daha önce bu mahallede çok hırsızlık olayı oldu ve bu olayların yaşanmaması için çok iyi oldu. Hırsızlık olayı yaşamadım ama benim kapım çalındı, kapıya vurup kaçtılar, peşlerinden gittik ama yakalayamadık. şu anda kendimizi daha güvende hissediyoruz" ifadelerini kullandı. - BURDUR