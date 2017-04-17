Hırsızlar, Yaşlı Çiftin Hacca Gitmek İçin Biriktirdiği Parayı Çaldı

HAKKARİ'nin Yüksekova İlçesine bağlı Armutdüzü Köyü'nde, 60 yaşındaki Esmer ve 65 yaşındaki Mehmet Sorun çiftinin hac için biriktirdikleri 13 bin TL para ve 8 cumhuriyet altını, evlerine giren hırsız tarafından çalındı.



Olay, ilçe merkezine yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki Armutdüzü Köyü'nde dün meydana geldi. Oylarını vermek üzere köydeki okula giden Esmer- Mehmet Sorun çifti, döndüklerinde evlerindeki eşyayı dağılmış halde buldu. İlk baktıkları yer de hac ibadeti için biriktirdikleri altın ve paraları bıraktıkları oda oldu. 8 cumhuriyet altını ve 13 bin TL'yi yerinde bulamayan Sorun çifti, konuyu hemen jandarmaya bildirdi. Jandarma ekipleri evde çalışma yapıp ifadeleri alırken, ibadet için topladıkları paraların hırsızlar tarafından çalınması yüzünden büyük üzüntü yaşayan Sorun çifti, yetkililerden hırsızların bir an önce bulunmasını istedi. - Hakkari