Hırsızlar Soğuk Havada Arıların Uyuşuklaşmasını Fırsat Bildi

Aydın'da yaklaşık 4 gündür mevsim normallerinin altında seyreden soğuk hava arı hırsızlarını harekete geçirdi. Aşırı soğuk nedeniyle kızgınlığı düşen ve uyuşuklaşan onlarca koloni arı hırsızlar tarafından çalındı. Jandarma tarafından el konulan olayda hırsızlarla birlikte çalınan arıların bulunması için çalışma başlatıldı.



İlginç arı hırsızlığı olayı Çine'de ilçesi Yörükler mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Tekeler Mahallesi'nde ikamet eden Muhammet-Burçin Aktaş adlı arıcılar Çine Yörükler'deki arılığa gittiklerinde kovanların bir bölümünün yerinde olmadığını gördüler. Bunun üzerine jandarmaya başvuran arıcılar hem kendi yöntemleri hem de jandarma desteği ile çalınan kovanların bulunması için çalışma başlattı.



Hırsızların bir gecede 37 kovan kolonili arıyı balıyla birlikte çaldıkları öğrenilirken hırsız ya da hırsızların yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi.



Hırsızlık olaylarının arıcılar için ciddi bir sorun olmaya başladığını belirten Aydın Arıcılar Birliği Başkanı Ayhan Özdemir, herkesin dikkatli olmasını istedi. Bu konuda vatandaşlardan da arıcılar adına destek isteyen Özdemir, "Şüpheli bulduğunuz her arı hareketinde lütfen jandarmaya ve polise ihbarda bulsunlar" diye konuştu. - AYDIN