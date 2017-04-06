Hırsızlar Sert Kayaya Çarptı

Sakar hırsız sert kaya çarptı. Para dolu çantayı almaya çalışan şüpheli, kurbanının hışmından kurtulamadı. Amerika Birleşik Devletleri'nde 48 bin dolarla yürüyen adam, iki hırsızın hedefi oldu. Hırsızlardan biri arkasından yaklaştığı adamın elindeki çantayı kaptı. Ancak kaldırıma takılıp düştü. Bir anda neye uğradığını şaşıran şahıs, yere düşen hırsızı tekme tokat dövdü. Yaşanan boğuşma sırasında paralar yola saçılırken, şüphelilerden biri kaçtı. Diğeri ise boş durmadı yerdeki paraları almaya çalıştı. Sahibi paralarını hırsızlara kaptırmazken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.



(İHA)