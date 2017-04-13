Hırsızlar Market Çalışanını Bıçakladı

İstanbul Kartal'da hırsızlık amaçlı markete giren iki kadın, market görevlisi tarafından fark edilince kaçmaya başladı. Market çalışanı kadınları kovalarken, bu sırada kadınlara gözcülük yapan şahıs market çalışanının bıçakladı. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Olay Kartal'da dün öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre markete gelen biri kucağında çocuklu iki kadın hırsızlık yaptı. Marketteki reyonlardan hırsızlık yapıp dışarı çıkan kadınları, iş yeri çalışanı Oğuz .E fark etti.Kadınların dışarıda yolunu kesen iş yeri çalışanı kadınları elindeki poşete bakmak istedi. Bu sırada kadınlar market çalışanının hırsızlık yaptıklarını anladığını fark ederek kaçmaya başladı.Oğuz E. ise kadınların arkasından koşmaya başladı. Bu sırada kadınlara gözcülük yapan bir erkek şahıs, elindeki bıçakla Oğuz E. 'yi kovaladı. Kadınlar gözden kaybolurken, kadınlara gözcülük yapan şahıs Oğuz E.'yi bacağından bıçakladı. Daha sonra gözcülük yapan şahıs da kadınlarla birlikte ortadan kayboldu. Oğuz E. ise olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tüm bu yaşanan dehşet anları ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde iki zanlı marketten dışarı çıkıyor onları fark eden çalışan çıktığı anda zanlılar kaçmaya başlıyor. Market çalışanı kadınları kovalarken, erkek bir şahıs elinde bıçakla Oğuz E'yi kovalamaya başlıyor. Daha sonra market çalışanını bıçaklayan şahıs hızla olay yerinden uzaklaşıyor.



(Cenk İşver/İHA)