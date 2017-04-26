Hırsızlar Kameralara Aldırmadı

İZMİR'in Kemalpaşa İlçesi'nde, Fevzi Gülbaşı'nın işlettiği marketin kepenk kilidini kıran yüzleri maskeli üç hırsız, 15 bin lira değerinde sigarayı çalıp kaçtı. Hırsızlık olayı işyeri güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.



Kemalpaşa'nın 8 Eylül Mahallesi'nde, 110/1 Sokak numara 4/A'da bulunan Bizim Market'e geçen 24 Nisan'da saat 03.45 sıralarında gelen kar maskeli ve ellerinde lastik eldiven bulunan üç kişiden biri gözcülük yaparken, diğer ikisi kepenk kilidini kırdı, kapıyı da levye ile açtı. İşyerindeki güvenlik kamerasına aldırmayan hırsızlar, ellerindeki çöp poşetlerine, tezgah altında duran sigara paketlerini doldurdu. Hırsızlar marketten çıkmadan önce son olarak kasada bulunan 500 lira bozuk parayı da çaldı. Kırık kepenk kilidini de yanlarına alan iki hırsız, kendilerine bekleyen arkadaşlarıyla birlikte buradan ayrıldı.



Sabah işyerine gelen 47 yaşındaki Fevzi Gülbaşı, kepenk ve kapının açık olduğunu görünce, hırsızlık yapıldığını anlayıp, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis kamera görüntülerini incelemeye aldı. Görüntülerde hırsızların işyerine girip, sigara ve kasadaki paraları çalma anlarının yer aldığı anlaşıldı. Polis hırsızların kimliklerini belirleyip yakalamak için çalışma başlattı.



"İNŞALLAH KISA SÜREDE YAKALANIRLAR"



Üç yıldır bu marketi işletiğini söyleyen Fevzi Gülbaşı, "İlk kez böyle bir olay yaşadım. Sabah geldiğimde kepenk ve kapı açıktı. İçeri girdiğimde 15 bin lira değerinde sigara ile 500 lira bozuk paranın çalındığını farkettim. Güvenlik kamerası görüntülerinde yüzleri kar maskeli iki hırsız, yakalanma korkusu olmadan çok rahat hareket ediyor. Bütün yatırımım gitti. Canım yandı. İnşallah kısa sürede yakalanırlar. Eldiven kullandıkları için parmak izine de rastlanmadı" dedi.



- İzmir