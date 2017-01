Hırsızlar Güvenlik Kameralarına Yakalandı

Mersin'de farklı tarihlerde iş yerlerinden hırsızlık yapan şahıslar, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Kameralara yansıyan görüntülerde et, sucuk ve beyaz eşya çalan hırsızlık zanlıları, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonlarla yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, Mersin Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, iş yerlerinden yapılan hırsızlıklara yönelik operasyonlar düzenledi. Ekipler, Karacailyas Mahallesi'nde bulunan iş yerinden 350 kilogram et, 30 kilogram sucuk ve 4 bin lira para çalınması, Sağlık Mahallesi'nde 300 kilo dana ve kuzu eti çalınması, Mevlana Mahallesi'nde 20 adet çeşitli markalarda sigara, 15 içki, Selçuklar Mahallesi'nde 3 lcd televizyon, 2 buhar kazanı, 2 ütü, 1 bilgisayar kasası, 1 monitör, Akbelen Mahallesi'nde çerez, 40 karton sigara, 3 bin 700 lira para, bir lcd televizyon, Okan Merzeci Mahallesi'nde 114 kilo kuzu, 35 kilo dana eti, bir kıyma makinesi, bir terazi, Mithat Toroğlu Mahallesi'nde 1 lcd televizyon, Hal Mahallesi'nde 1 bilgisayar kasası, 1 termal yazıcı, 1 çelik para kasası, Mithat Toroğlu Mahallesi'nde 5 diz üstü bilgisayar, 1 led televizyon, 1 kol saati, 6 gümüş yüzüğü, Hal Mahallesi'nde 2 bin 500 liralık sigara, Mezitli Merkez ve Karaduvar mahallelerinde 560 kilo et, Müfide İlhan Mahallesi'nde içinde bin 500 lira bulunan çelik para kasası ve Selçuklar Mahallesi'nde içinde evraklar bulunan çelik kasanın çalınmasının aynı kişilerce yapıldığını tespit etti. Ekipler, yaptıkları incelemelerde hırsızlık olaylarını Ö.D., M.A., F.K. ve R.S. isimli şahıslar tarafından gerçekleştirildiğini tespit ederek, operasyon düzenledi.



Yapılan operasyonda şahıslar gözaltına alındı. Bugün Emniyet Müdürlüğü'nde sorguları tamamlanan şahıslar, adliyeye sevk edildi.



Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı



Öte yandan, hırsızlık şüphelilerinin yaptığı et, sucuk ve beyaz eşya hırsızlıkları da güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Kameralara yansıyan görüntülerde, araçlarını kasabın önüne çeken hırsızlık şüphelileri, içeride bulunan et ve sucukları araçlara yükleyerek, kayıplara karışıyorlar. Şüphelilerin beyaz eşya satan iş yerinde yaptıkları hırsızlıkta güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülenirken, şahısların içeride soğukkanlı olmaları dikkat çekti. - MERSİN