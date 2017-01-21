Hırsızlar Alarm Çalınca Kaçacak Delik Aradı

Bilecik'te biri kar maskeli 2 hırsızın girmeye çalıştıkların marketin alarmı çalınca, şahısların panikle kaçacak delik aramaları güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.



Alınan bilgilere göre, Hürriyet Mahallesi Kapalı Pazar mevkinde Özlem Kurt'a ait bir markete gece 03.00 sularında biri kar maskeli 2 hırsızın girmeye çalıştıkları ve işyerinin alarmı çalması sonrası panikle kaçmaya çalışmaları güvenlik kameralarına yansıdı. O geceyi anlatan market sahibi Özlem Kurt, "Dükkanın alarmı çalınca komşular ve alarm şirketi bizi aradı. Hemen eşimle birlikte dükkana geldim. Dükkanın demir korkuluklarındaki 2 adet kilidi kesilmiş bir şekilde bir şekilde bulduk. Hemen polise haber verdik. Olay yerin inceleme ekipleri parmak izi alarak, güvenlik kamerası görüntüleri istediler. Güvenlik kameralarına izlediğimizde biri kar maskeli 2 hırsızın ellerindeki demir makası ile 2 kilidi kesiyorlar. Daha sonra alarm çalınca kaçarak uzaklaşıyorlar. Bu olay gece yarısı 03.00 sıralarında oluyor. Güvenlik kameraları daha detaylı izlediğimizde bir gece önce 2 kişinin aynı saatlerinde dükkanın etrafında keşif yaptığı gördük. Allah'tan demir korkulukları açınca alarm devreye girmiş" dedi.



Öte yandan, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş ekiplerinin hırsızları yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. - BİLECİK