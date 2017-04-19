Hırsızın Yakalanma Anını Vatandaşlar Kaydetti

Eskişehir'de bir evin bahçesinden çok sayıda küçükbaş hayvan çaldığı iddia edilen zanlı gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, polise başvuran İsmail Fidan, Zincirlikuyu Mahallesi'ndeki evinin bahçesinde beslediği 31 küçükbaş hayvanının çalındığını bildirdi.



İhbar üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Sakintepe Mahalesi'nde durumundan şüphelendikleri kişiyi takibe aldı.



Polisi fark eden zanlı Hasan K. (48), kovalamacanın ardından yakalandı.



Bu arada operasyon anı vatandaşlarca cep telefonuyla kaydedildi.



Gözaltına alınan şüphelinin Emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.



Koyunlarını teslim alan İsmail Fidan, geçim kaynağı hayvanların bulunmasından mutluluk duyduğunu belirterek, polis ekiplerine teşekkür etti.