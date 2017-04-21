Hırsızı Saçları Ele Verdi

Adana'da bir eve girerek 150 lira para çalan şahıs, güvenlik kameraları tarafından tespit edilerek yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, Seyhan ilçesi, Mirzaçelebi Mahallesi'nde İsmail Akdoğan'ın evine giren hırsız 150 lira parayı çaldı. Akdoğan evine hırsız girdiğini ve parasının çalındığını fark edince polise başvurdu.



Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yaptığı araştırmada bir kişinin evin etrafında gezdiğini daha sonra da dama çıkıp eve girerek hırsızlık yaptığını tespit etti. Polis kameraları dikkatli izlediğinde şahsın arkası dönük görüntülerde başının tepe kısmındaki saçların dökük olmasından zanlının hırsızlıktan çok sayıda kaydı bulunan Nasrettin Y. olduğunu belirledi. Polis Nasrettin Y.'yi Saydam Caddesi'nde yakaladı. Emniyete getirilerek sorgulanan zanlı suçu kabul etti.



Emniyetteki sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA