Hırsızdan Gazetecilere İlginç Tepki: Ben Şarkıcıyım Neden Çekiyorsunuz

Bursa'nın İnegöl İlçesinde aynı işyerine 5 ay içersinde ikinci kez giren 17 yaşındaki H.B. polis tarafından yakalandı. Adliyeye çıkartılan ve tutuklanan H.B., fotoğrafını çeken gazetecilere, "Ben şarkıcıyım neden çekiyorsunuz?" diyerek tepki gösterdi.

ELEKTRİK KABLOLARINI ÇALMIŞ

İnegöl'de Mahmudiye Mahallesi Şen Sokak'ta bulunan M.S.'ye ait elektrik malzemesi satan işyerine geçen pazar gecesi giren kimliği belirsiz hırsız burada bulunan 25 bin lira tutarındaki elektrik kablolarını alarak kaçtı.

5 AY ÖNCE DE SOYDUĞU TESPİT EDİLDİ

Hırsızlık olayı sabah işyerine gelen M.S. tarafından fark edildi. Şikayet üzerine mağazada parmak izi alan ve güvenlik kameralarını izleyen polis hırsızlığın aynı işyerine 5 ay önce giren ve yine kabol çalan H.B. olduğunu tespit etti.

"BEN ŞARKICIYIM NEDEN ÇEKİYOSUNUZ"

Evinde yakalanan ve suçunu kabul eden H.B.'nin ifadesinden sonra sattığı elektrik kabloları alınıp işyeri sahibine teslim edildi. Hırsızlık suçundan adliyeye çıkartılan H.B. tutuklandı. Adliye çıkışında fotoğrafını çeken gazetecilere sitem eden H.B: "Ben şarkıcıyım neden çekiyorsunuz" dedi.

Soruşturmaya başlandı.