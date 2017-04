Aykut Göker'in yazdığı ve yönettiği komedi türündeki oyun Hırsız Var, seyircisiyle buluşuyor.



"Evli bir çift olan Erdem ve Jale, kostüm partisine gitmek üzere geceleyin evden çıkar. Onlar evden çıkar çıkmaz birbirini tanımayan iki hırsız aynı anda eve girer. Kısa süre sonra ev sahipleri geri dönecek ve iki hırsızı evde yakalayacaklardır. O andan itibaren de evde yalanlarla dolu bir curcuna başlayacaktır. Kimin kiminle müttefik olduğu her an değişecek ve eve gelen sürpriz misafirle birlikte, curcuna ikiye katlanacaktır. Sürprizlerle dolu 80 dakika süren bu keyifli güldürüyü, maaile doyasıya gülerek izleyebilirsiniz."



Yazan ve Yöneten: Aykut Göker



Asistan: Duygu Öztürk



Ses ve Işık: Ebru Karaca



Kostüm ve Sahne Tasarımı: Arda Gülyan



Müzik: Arda Gülyan



Afiş Tasarım ve Fotoğraf: Barış Karasapan



Oyuncular



Erdem: Arda Gülyan



Jale: Yansı Deniz Özçelik



Kerem: Eren Akova



Cevher: Orkun Sevinç



Melek: Gökçe Karaman



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Kadıköy



Mekan : Living Room



Mekan Adresi : Caferağa Mah. Arayıcıbaşı Sok. No: 9



Başlangıç Saati : 09.04.2017 17: 00: 00



Bitiş Saati : 28.04.2017 20: 00: 00



Kategori : Hırsız Var



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır