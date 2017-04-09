Hırsız Var

Aykut Göker'in yazdığı ve yönettiği komedi türündeki oyun Hırsız Var, seyircisiyle buluşuyor.

Hırsız Var

Aykut Göker'in yazdığı ve yönettiği komedi türündeki oyun Hırsız Var, seyircisiyle buluşuyor.

"Evli bir çift olan Erdem ve Jale, kostüm partisine gitmek üzere geceleyin evden çıkar. Onlar evden çıkar çıkmaz birbirini tanımayan iki hırsız aynı anda eve girer. Kısa süre sonra ev sahipleri geri dönecek ve iki hırsızı evde yakalayacaklardır. O andan itibaren de evde yalanlarla dolu bir curcuna başlayacaktır. Kimin kiminle müttefik olduğu her an değişecek ve eve gelen sürpriz misafirle birlikte, curcuna ikiye katlanacaktır. Sürprizlerle dolu 80 dakika süren bu keyifli güldürüyü, maaile doyasıya gülerek izleyebilirsiniz."

Yazan ve Yöneten: Aykut Göker

Asistan: Duygu Öztürk

Ses ve Işık: Ebru Karaca

Kostüm ve Sahne Tasarımı: Arda Gülyan

Müzik: Arda Gülyan

Afiş Tasarım ve Fotoğraf: Barış Karasapan

Oyuncular

Erdem: Arda Gülyan

Jale: Yansı Deniz Özçelik

Kerem: Eren Akova

Cevher: Orkun Sevinç

Melek: Gökçe Karaman

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Kadıköy

Mekan : Living Room

Mekan Adresi : Caferağa Mah. Arayıcıbaşı Sok. No: 9

Başlangıç Saati : 09.04.2017 17: 00: 00

Bitiş Saati : 28.04.2017 20: 00: 00

Kategori : Hırsız Var

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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