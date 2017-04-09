Hırsız Var
Aykut Göker'in yazdığı ve yönettiği komedi türündeki oyun Hırsız Var, seyircisiyle buluşuyor.
Aykut Göker'in yazdığı ve yönettiği komedi türündeki oyun Hırsız Var, seyircisiyle buluşuyor.
"Evli bir çift olan Erdem ve Jale, kostüm partisine gitmek üzere geceleyin evden çıkar. Onlar evden çıkar çıkmaz birbirini tanımayan iki hırsız aynı anda eve girer. Kısa süre sonra ev sahipleri geri dönecek ve iki hırsızı evde yakalayacaklardır. O andan itibaren de evde yalanlarla dolu bir curcuna başlayacaktır. Kimin kiminle müttefik olduğu her an değişecek ve eve gelen sürpriz misafirle birlikte, curcuna ikiye katlanacaktır. Sürprizlerle dolu 80 dakika süren bu keyifli güldürüyü, maaile doyasıya gülerek izleyebilirsiniz."
Yazan ve Yöneten: Aykut Göker
Asistan: Duygu Öztürk
Ses ve Işık: Ebru Karaca
Kostüm ve Sahne Tasarımı: Arda Gülyan
Müzik: Arda Gülyan
Afiş Tasarım ve Fotoğraf: Barış Karasapan
Oyuncular
Erdem: Arda Gülyan
Jale: Yansı Deniz Özçelik
Kerem: Eren Akova
Cevher: Orkun Sevinç
Melek: Gökçe Karaman
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Kadıköy
Mekan : Living Room
Mekan Adresi : Caferağa Mah. Arayıcıbaşı Sok. No: 9
Başlangıç Saati : 09.04.2017 17: 00: 00
Bitiş Saati : 28.04.2017 20: 00: 00
Kategori : Hırsız Var
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır