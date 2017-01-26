Hırsız İş Yerinden Önce Paraları, Sonra Papağanı Çaldı

Avcılar'da bir gecede aynı iş yerine iki kez giren hırsız, önce kasayı soydu, ardından iş yerinde bulunan papağanı çaldı. Hırsızın papağanı çalma anı kameralara yansıdı.



Olay, Avcılar Deniz Köşkler Mahallesi'nde bir iş yerinde meydana geldi. Akşam saatlerinde iş yerine camdan giren hırsız, kasada bulunan paraları ve iş yerinde bulunan bir telefonu çaldı. Hırsız iş yerinden çıkmadan içeride bulunan papağanı gördü ancak almadı. Gece yarısı iş yerine tekrar aynı yöntemle giren hırsız, papağanı da bir koliye koyup alarak kaçtı. Yaşanan bu anlar ise iş yerinde bulunan güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.



İş yeri sahibi Berna Seyis, aynı gece hırsızın iki kere iş yerine girdiğini belirterek, "Akşam 20.00 sıralarında arkamda bulunan camdan içeriye giriyor. İlk girdiğinde 20 dakika baya bir dolapları, kasayı falan kurcalıyor. Kasada bulunan bozuk paraları ve eski bir cep telefonunu bulup onları alıyor. Daha sonra gidiyor, sabah erken saatte tekrar geliyor. Bu sefer doğrudan kafesi bulunduğu yerden alıyor. İçerideki atölyeye gidiyor, orada boş bir koli buluyor ve kolinin içerisine papağanımızı alıp kaçıyor. Muhtemelen dışarıda papağanı araştırdı ve konuşan papağanların ortalama fiyatları da belli olduğu için tekrar gelip çaldı" dedi. - İSTANBUL