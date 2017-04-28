Hırdavatçı dükkanından 200 bin TL'lik malzeme çalan şahıslar kamerada

Hırdavatçı dükkanını soyulma anı saniye saniye kameralarda



KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen hırsızlık olayında hırdavatçı dükkanından 200 bin TL değerince malzeme çalan şahıs yakayı ele verdi.

Gebze'de bulunan bir hırdavatçı dükkanında 22 Nisan tarihinde gerçekleştirilen olayda İlker K. ve 2 kişi kapı kilidini kırarak bir hırdavatçı dükkanına girdi. Dükkandan 200 bin TL değerinde hırdavat malzemesi çalan zanlılar hırsızlık olayının ardından ortadan kayboldu. Konu ile ilgili soruşturma başlatan Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği Ekipleri çalınan malzemelerin İstanbul Üsküdar'da bulunan bir İnternet sitesinde 30 bin TL karşılığında satıldığını saptadı.

Yapılan operasyon neticesinde İstanbul'da bulunan dükkan sahibi T.A gözaltına alındı. Emniyet ekipleri Tuzla Şifa Mahallesi'nde zanlı İlker K. ile ürünlerin satışını yapan T.A'yı buluşturdu. Yapılan operasyon ile İlker K. kıskıvrak yakalandı. İlker K.'nın arabasında yapılan aramada 2 adet ruhsatsız silah ele geçirilirken diğer 2 zanlı için de arama çalışmaları kesintisiz devam ediyor. Cezaevi firarisi olan ve 4 ayrı suçtan 6 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İlker K. emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edildi. Ürünlerin satışını yapan T.A'ya ise hırsızlık malı satın almak suçundan işlem yapıldı.