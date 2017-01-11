Hırçın Dalgalardan Kemençe Tellerine Karadeniz Bölgesi" Konseri

İstanbul'da düzenlenen "Hırçın Dalgalardan Kemençe Tellerine Karadeniz Bölgesi" konserinde sevilen Karadeniz türküleri seslendirildi.



Konser, Zafer Gündoğdu'nun şefliğinde, saz ekibi ve koro eşliğinde Harbiye'deki Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda gerçekleştirildi. Konserde, solistler Zeynep Başkan, Apolas Lermi, İbrahim Can ve Ümit Tokcan, Karadeniz bölgesinin sevilen türkülerini seslendirdi.



Gündoğdu, burada yaptığı konuşmada, "Bu ülkenin çimentosu olan, bu ülkenin harcı olan bu kadim kültürde buluşmak hepimizin gayesi. Ben bize bu olanağı sağlayan başta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Kadir Topbaş Bey'e ve Kültür AŞ Başkanı Sayın Abdurrahman Şen'e sonsuz teşekkürlerimizi sunuyorum. Çünkü bu salonlarda yıllardır Batı müziği çokça icra edildi, halk kültürüne dair müziğin burada icra edilmesi bizi yüreklendirdi." dedi.



Konserde, "Hey Gidi Karadeniz", "Çift Candarma Geliyor", "Kahve Koydum Fincana", "Horon Havası", "Dido", "Ordu'nun Dereleri" ve "Çarşambayı Sel Aldı" gibi türküler söylendi.