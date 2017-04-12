Hipodrom İçin İlk Kazma Vuruluyor

Antalya'nnı Döşemealtı ilçesinde 811 dönüm arazi üzerine yapılacak hipodrom için ilk kazma vuruluyor.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Döşemealtı ilçesine yapılacak hipodrom ile ilgili verdiği müjdenin ardından çalışmalar sürüyor. Yağca Mahallesi sınırları içerisinde 811 dönüm arazi üzerine yapılacak hipodrom ile ilgili Bakan Çavuşoğlu, "Antalyamız dünya kenti olma yolunda önemli yatırımları almaya devam ediyor. Müjdesini verdiğimiz Antalya hipodromuna inşallah bu hafta içerisinde ilk kazmayı vuracağız. Antalyamızın marka değerine yakışan bir yatırım olacak. Döşemealtı bölgemizde istihdam kapısı aralayacak. Hipodrom, içerisinde gerekli her türlü tesisi barındıracak. Silis kumlu pisti ve sadece Veliefendi Hipodromu'nda olan 2042 metre uzunluğunda sentetik pist olacak. Gece koşuları da yapılabilecek" dedi. - ANTALYA