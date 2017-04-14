Hip Hop buluşması için geri sayım

13-14 Mayıs 2017 tarihlerinde Volkswagen Arena'da gerçekleşecek "Red Bull BC One Camp X Hip Hop Jam Istanbul"da yer alacağı kesinleşen ilk isimler arasında Mode XL, Ayben, Server Uraz, Kamufle, 90BPM, Anıl Piyancı, Gazapizm, Allame, Joker,Tankurt Manas, Alaturka Mavzer, Ados, 9Canlı& Plak-A, Toprak Kardeşler, Tahribad-ı İsyan, Fate Fat ve DJ Hırs yer alıyor.

Dünyanın en iyi break dansçılarının seçildiği, dans, grafitti ve hip hop ile dolu 2 gün vadeden Red Bull BC One Camp bu yıl, Pozitif ortaklığıyla düzenlenen Hip Hop Jam Istanbul ile birlikte yapılacak. Volkswagen Arena'nın dinamik atmosferinde gerçekleşecek etkinlik boyunca, B-boyların teke tek ve çiftli kategorilerdeki yarışlarının yanı sıra dans ve grafitti workshopları da yer alacak. Ayrıca hip hop dünyasına yön veren isimler de Volkswagen Arena'da performanslarını sergileyecek.

15'ten fazla performansın yer alacağı Red Bull BC One Camp X Hip Hop Jam İstanbul'un sahnesinde reggae tınılarından rock ritimlerine, birbirinden farklı müzik türlerinden detaylara yer veren Mode XL, Ayben, Server Uraz, Kamufle, Farazi, Kayra, Da Poet, Savai ve Sorgu'dan oluşan 90BPM, Anıl Piyancı, Gazapizm, Allame, Joker, Tankurt Manas, Alaturka Mavzer, Ados, 9Canlı& PlakaA, Toprak Kardeşler, Try Soldier, Moonstar ve DJ Hırs yer alıyor.

Grafiti workshop'uyla başlayacak olan etkinlik, B-boy ve all style kategorisinde dans atışmaları ve Hip Hop Jam İstanbul kapsamında rapper'ların özel performanslarıyla Hip Hop kültürünün tüm boyutlarını katılımcılarına yaşatmayı amaçlıyor.Hip Hop dünyasının kalbi 13-14 Mayıs'ta Volkswagen Arena'da atacak.

